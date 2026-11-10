Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 18.25 WIB

Ramalan Karier Shio Anjing Selasa, 10 November 2026: Kerja Konsisten Buka Peluang Sukses

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/redgreystock) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/redgreystock)

JawaPos.com - Perjalanan karier Shio Anjing pada Selasa, 10 November 2026, berpotensi mengalami perkembangan melalui kedisiplinan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab.

Sikap dapat diandalkan serta kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan bisa menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan dari atasan maupun rekan kerja.

Meski demikian, kamu perlu mengatur batas kemampuan agar keinginan membantu orang lain tidak membuat tugas utama kehilangan perhatian.

Berikut ramalan karier Shio Anjing pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Anjing yang sedang bekerja, hari ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kualitas diri melalui hasil kerja yang teliti dan terencana.

Sejumlah tugas mungkin membutuhkan konsentrasi lebih, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan ketepatan informasi, penyusunan laporan, atau penyelesaian tanggung jawab sesuai tenggat waktu.

Karena itu, susun prioritas agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan tanpa terburu-buru.

Kamu juga perlu berhati-hati ketika menerima tanggung jawab tambahan dari atasan maupun rekan kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Shio Babi Selasa, 10 November 2026: Kesempatan Maju Terbuka Lebar - Image
Zodiak

Ramalan Karier Shio Babi Selasa, 10 November 2026: Kesempatan Maju Terbuka Lebar

Selasa, 10 November 2026 | 18.21 WIB

7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Ekstrovert Dengan Kepribadian ESTP - Image
Kepribadian

7 Karier Yang Paling Cocok Untuk Ekstrovert Dengan Kepribadian ESTP

Senin, 9 November 2026 | 21.54 WIB

Ramalan Karier Shio Kerbau Senin, 9 November 2026: Ketekunan Membawa Peluang Lebih Besar - Image
Zodiak

Ramalan Karier Shio Kerbau Senin, 9 November 2026: Ketekunan Membawa Peluang Lebih Besar

Senin, 9 November 2026 | 19.07 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore