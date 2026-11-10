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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 16.38 WIB

Ramalan Asmara Shio Ular Selasa, 10 November 2026: Cinta Makin Erat dengan Kejujuran

Ramalan Shio Ular. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Ular. (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Ular pada Selasa, 10 November 2026, mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam menjaga hubungan agar tetap harmonis.

Sifat yang penuh pertimbangan dan cenderung berhati-hati memang membuat Ular tidak mudah mengungkapkan perasaan kepada orang lain.

Namun, kebiasaan menyimpan terlalu banyak hal sendiri bisa membuat pasangan kesulitan memahami kebutuhan emosional yang sebenarnya ingin disampaikan.

Karena itu, hari ini menjadi kesempatan bagi Ular untuk lebih berani membicarakan isi hati tanpa perlu khawatir berlebihan terhadap respons orang yang dicintai.

Berikut ramalan asmara Shio Ular pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Ular yang sudah memiliki pasangan, komunikasi terbuka dapat menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional.

Jika terdapat sesuatu yang mengganjal, jangan terus memendamnya hingga berubah menjadi kekecewaan yang sulit dikendalikan.

Sampaikan perasaan dengan tenang agar pasangan memahami persoalan yang sedang dihadapi tanpa merasa disalahkan.

Ular juga sebaiknya mengurangi kebiasaan menganalisis setiap perkataan maupun tindakan pasangan secara berlebihan.

Editor: Novia Tri Astuti
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