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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Asmara Shio Kelinci Selasa, 10 November 2026: Hubungan Makin Hangat dan Penuh Perhatian

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Kelinci pada Selasa, 10 November 2026, diperkirakan menghadirkan suasana yang lebih nyaman melalui komunikasi dan perhatian tulus.

Sifat lembut serta kemampuan memahami perasaan orang lain bisa menjadi kekuatan untuk menjaga kedekatan dengan seseorang yang istimewa.

Meski begitu, hubungan yang harmonis tidak cukup dibangun hanya dengan menghindari pertengkaran.

Kelinci juga perlu berani menyampaikan isi hati, mendengarkan pasangan, dan membicarakan persoalan yang mungkin selama ini belum menemukan penyelesaian.

Berikut ramalan asmara Shio Kelinci pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Kelinci yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan melalui percakapan yang lebih terbuka.

Jangan berharap pasangan selalu bisa memahami keinginan atau perasaanmu tanpa penjelasan yang cukup.

Ada kalanya sesuatu yang dianggap sederhana justru menimbulkan kesalahpahaman ketika tidak dibicarakan dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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