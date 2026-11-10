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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Asmara Shio Ayam Selasa, 10 November 2026: Komunikasi Hangat Membawa Cinta Lebih Dekat

Ramalan Shio Ayam. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Ayam. (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Ayam pada Selasa, 10 November 2026, perlu dijalani dengan lebih banyak kesabaran dan keterbukaan agar hubungan tetap terasa nyaman.

Pemilik shio ini dikenal teliti dan memiliki perhatian besar terhadap berbagai hal, termasuk perilaku orang yang dicintai.

Karakter tersebut dapat membantu menjaga hubungan, tetapi keinginan agar semuanya berjalan sesuai harapan terkadang membuat Ayam terlalu mudah mengkritik kekurangan pasangan.

Karena itu, kemampuan menerima perbedaan menjadi salah satu kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih dewasa dan harmonis.

Berikut ramalan asmara Shio Ayam pada Selasa, 10 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Ayam yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki kualitas komunikasi.

Cobalah lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat, terutama jika ada tindakan pasangan yang tidak sesuai dengan keinginanmu.

Kritik yang disampaikan secara berlebihan bisa membuat pasangan merasa tidak dihargai, meskipun sebenarnya kamu hanya ingin memberikan masukan.

Pilihlah kata-kata yang lebih lembut agar pembicaraan tetap berjalan nyaman dan tidak berubah menjadi perdebatan.

Editor: Novia Tri Astuti
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