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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 15.01 WIB

4 Zodiak Introvert yang Betah Sendirian dan Tidak Terlalu Suka Keramaian

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ilustrasi zodiak introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati waktu luang, termasuk dalam hal bersosialisasi.

Menurut astrologi, beberapa zodiak lebih menyukai suasana tenang dan menghabiskan waktu sendirian dibandingkan berada di tengah keramaian.

Mereka biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki ruang pribadi untuk diri sendiri.

Sifat introvert umumnya terlihat dari kecenderungan seseorang menikmati kesendirian, lebih banyak merenung, serta memilih menyimpan pikiran dan perasaannya sendiri.

Mereka tidak selalu membutuhkan interaksi sosial atau aktivitas di luar untuk merasa bahagia dan bersemangat.

Alih-alih mencari keramaian, zodiak introvert biasanya lebih menyukai kegiatan sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri.

Melansir mindsjournal, terdapat empat zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan paling introvert dan senang menghabiskan waktu sendirian.

1. Pisces

Pisces sering kali tenggelam dalam pikiran sendiri.

Sensitif, emosional, dan imajinatif, mereka merasa dunia nyata sering kali terlalu kasar.

Kepribadian artistik mendorong mereka untuk melarikan diri ke dunia di mana hati mereka merasa bahagia, aman, dan nyaman.

Zodiak ini cenderung memiliki standar yang tidak realistis untuk hubungan, seni, ekspresi diri, dan kehidupan secara keseluruhan.

Jadi, mereka cenderung menutup diri dari dunia, menjauh dari keramaian, dan menghabiskan waktu dalam kesunyian yang tenang untuk menyembuhkan diri dan memulihkan diri. 

2. Capricorn

Capricorn dikenal sangat berdedikasi pada karier dan pekerjaan. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mencapai puncak.

Mereka pada umumnya tidak akan tertarik pada hal-hal remeh, perbincangan ringan yang tidak berarti, dan kegiatan sosial yang tidak ada motif bisnisnya.

Zodiak yang tidak repot dan tidak basa-basi ini suka menghabiskan waktu luangnya dengan membaca tren bisnis terbaru dan berita terkini, memeriksa rencana investasi, dan menyusun strategi langkah selanjutnya.

3. Virgo

Virgo dikenal perfeksionis, praktis, logis, teliti, dan terorganisir.

Mereka memiliki wawasan yang baik tentang bisnis dan keuangan serta berorientasi pada detail dan memiliki standar yang tinggi.

Zodiak yang serius ini tidak suka membuang-buang waktu dan tenaga dalam kegiatan yang tidak ada gunanya.

Selain itu, mereka tidak terlalu emosional atau ekspresif sehingga hanya memiliki sedikit teman yang memahami dan memahami sifat kritis mereka.

4. Taurus

Taurus mencintai semua hal yang lebih baik dalam hidup. Mereka pada umumnya adalah orang rumahan.

Mereka menyukai zona nyaman, jarang suka keluar rumah secara spontan.

Jika mereka memiliki kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan uang, ditambah kekasih yang setia, hampir tidak ada alasan bagi Taurus untuk pergi keluar.

Dan bahkan jika mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan finansial itu, mereka akan lebih memilih mencari pekerjaan yang memungkinkan dirinya meraih banyak uang tanpa harus meninggalkan rumah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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