Peruntungan Shio Besok Rabu 11 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Shio Kerbau penuh energi dan bisa menemukan kesenangan bahkan dalam tugas-tugas tersulit.

Sementara shio Naga jangan mencoba memaksa situasi untuk tunduk pada keinginanmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 11 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Berhati-hatilah agar tidak terperangkap dalam ilusi.

Tawaran seseorang untuk percintaan, bisnis, atau hal lainnya mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Kemungkinan besar memang begitu.

Lakukan riset dan pengecekan fakta sebelum menginvestasikan waktu, uang, atau hati Anda.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Dapatkan dukungan dari orang-orang berpengaruh untuk mempromosikan ide-ide Anda.

Mereka akan menyadari nilai pekerjaan Anda dan ingin ikut serta.

Anda bahkan bisa meraih keuntungan.

Anjing - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Anda memiliki pandangan yang selalu positif.

Ini dapat Anda manfaatkan dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Dengan begitu banyak orang yang selalu pesimis di luar sana, optimisme akan membuat Anda menonjol dari yang lain.

Kerbau - 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Anda penuh energi dan bisa menemukan kesenangan bahkan dalam tugas-tugas tersulit.

Vitalitas memungkinkan Anda untuk menikmati banyak aktivitas tanpa merasa lelah

Jadi lihat apakah ada orang lain yang membutuhkan bantuan setelah Anda menyelesaikan daftar tugas sendiri.

Naga - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Jangan mencoba memaksa situasi untuk tunduk pada keinginanmu.

Anda tahu benar, tetapi jika orang lain bersikeras, biarkan saja untuk saat ini.

Argumenmu persuasif dan mereka mungkin akan berubah pikiran besok.

Ayam - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Anda mungkin kesulitan memutuskan di antara berbagai pasangan romantis.

Lupakan hal-hal seperti uang, pekerjaan, atau jabatan, dan fokuslah pada faktor-faktor seperti selera humor, kecerdasan, dan kebaikan.