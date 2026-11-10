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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 15.00 WIB

Peruntungan Shio Besok Rabu 11 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Shio Kerbau penuh energi dan bisa menemukan kesenangan bahkan dalam tugas-tugas tersulit.

Sementara shio Naga jangan mencoba memaksa situasi untuk tunduk pada keinginanmu.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 11 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Berhati-hatilah agar tidak terperangkap dalam ilusi.

Tawaran seseorang untuk percintaan, bisnis, atau hal lainnya mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Kemungkinan besar memang begitu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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