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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 06.15 WIB

Banjir Keberuntungan! 7 Weton Ini Dipercaya Ketiban Rezeki Besar pada November

seseorang yang rezekinya naik daun./Freepik/Frolopiaton Palm

JawaPos.com - November menjadi salah satu bulan yang kerap dikaitkan dengan perubahan dan datangnya kesempatan baru. Pergantian musim menuju penghujan juga sering dimaknai sebagai simbol tumbuhnya harapan serta terbukanya pintu keberkahan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peruntungan lebih baik pada periode tertentu. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh kemudahan dalam urusan pekerjaan, usaha, hingga keuangan selama November.

Keberuntungan tersebut tidak selalu berkaitan dengan datangnya uang dalam jumlah besar. Peluang mendapatkan pekerjaan, bertemu rekan bisnis yang tepat, memperoleh kepercayaan, hingga menemukan jalan keluar dari persoalan finansial juga dianggap sebagai bentuk rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki peluang keberuntungan cukup menonjol sepanjang November. Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, berikut daftar weton yang disebut-sebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki.

1. Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Daya Tarik Rezeki yang Kuat

Jumat Legi berada di urutan pertama sebagai weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan finansial.

Memasuki November, pemilik weton ini diramalkan berpeluang memperoleh pemasukan melalui berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Sumber rezekinya bisa berasal dari perkenalan dengan orang baru, bertambahnya pelanggan, tawaran kerja sama, hingga kesempatan usaha yang datang secara tiba-tiba.

Selain itu, Jumat Legi juga digambarkan mempunyai intuisi yang cukup baik ketika menentukan pilihan. Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mempertimbangkan langkah yang berkaitan dengan keuangan maupun pengembangan usaha.

2. Rabu Kliwon – Peluang Bisnis dan Karier Semakin Terbuka

Berikutnya adalah Rabu Kliwon, weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan kestabilan batin dan kemampuan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai keadaan.

Pada November, weton ini dipercaya berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam pekerjaan maupun kegiatan bisnis.

Bentuk keberuntungan yang mungkin datang digambarkan berupa tambahan komisi, kesempatan menduduki jabatan lebih tinggi, atau keuntungan dari transaksi yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan.

Menariknya, peluang tersebut bisa muncul melalui jalur yang tidak direncanakan. Karena itu, pemilik weton Rabu Kliwon disarankan untuk tetap terbuka terhadap berbagai kesempatan baru.

3. Minggu Pon – Kerja Keras Berpotensi Mendatangkan Hasil Besar

Minggu Pon dikenal dalam penafsiran weton sebagai sosok yang memiliki semangat dan ketekunan dalam menjalankan tanggung jawab.

Memasuki November, usaha yang selama ini dilakukan dipercaya berpeluang membuahkan hasil lebih nyata.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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