Tak Lekang Dimakan Usia, 6 Weton Jawa Ini Konon Memiliki Pesona yang Selalu Terpancar

JawaPos.com – Penampilan yang selalu terlihat segar dan pembawaan yang menarik sering kali membuat seseorang tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya. Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran seseorang.

Weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang sudah dikenal sejak lama dalam kebudayaan Jawa. Selain digunakan untuk melihat karakter seseorang, weton juga sering dihubungkan dengan aura, kepribadian, hingga perjalanan kehidupan.

Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu memiliki keistimewaan tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan ketenangan hati, semangat hidup tinggi, hingga kemampuan membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pancaran pesona alami. Pemilik weton tersebut konon dikenal berkepribadian menenangkan, penuh semangat, serta mempunyai kharisma yang membuat penampilannya selalu terlihat menarik meskipun usia terus bertambah.

Berikut enam weton yang disebut memiliki daya tarik dan aura positif menurut kepercayaan tradisi Jawa.

1. Jumat Kliwon – Kharisma Lembut yang Memancarkan Ketenangan Jumat Kliwon dikenal memiliki perpaduan karakter yang sering dikaitkan dengan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai aura lembut, tetapi tetap mampu menarik perhatian orang lain.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Setiap persoalan dihadapi dengan pertimbangan matang sehingga tidak mudah larut dalam tekanan.

Sikap tersebut membuat mereka cenderung menikmati berbagai hal sederhana tanpa harus terus-menerus mengejar pengakuan dari orang lain.

Selain itu, rasa syukur menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Jumat Kliwon. Mereka mampu menemukan kebahagiaan melalui aktivitas sehari-hari dan tidak mudah merasa kekurangan.

Pembawaan yang santai, ramah, serta tidak gampang terpancing emosi dipercaya membuat pemilik weton ini memiliki pesona yang tetap menarik seiring bertambahnya usia.

2. Selasa Wage – Penuh Semangat dan Tidak Mudah Kehabisan Energi Pemilik weton Selasa Wage sering digambarkan sebagai sosok yang mempunyai semangat hidup tinggi. Mereka dikenal aktif, menyukai berbagai kegiatan, dan tidak betah terlalu lama berdiam diri.

Dalam tradisi Jawa, kombinasi weton ini dipercaya membawa karakter yang kuat serta daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kegemaran melakukan aktivitas membuat mereka cenderung mempunyai rutinitas yang dinamis. Mereka senang mencoba pengalaman baru dan mencari kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Sikap optimistis juga menjadi salah satu daya tariknya. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan berusaha menjaga suasana hati agar tetap positif.

Kebiasaan aktif, tertawa lepas, serta menikmati waktu bersama lingkungan sekitar dipercaya menjadi bagian dari karakter yang membuat Selasa Wage selalu tampak bersemangat.

3. Kamis Pon – Pembawaan Teduh dengan Hati yang Penuh Kasih Kamis Pon sering dihubungkan dengan kepribadian yang sabar, penyayang, dan mempunyai ketenangan batin.

Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mampu menciptakan suasana nyaman ketika berada di tengah lingkungan sosial. Mereka tidak suka memperbesar masalah dan lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang baik.

Salah satu keistimewaan yang sering dikaitkan dengan Kamis Pon adalah kemampuannya mengendalikan emosi. Mereka cenderung tidak mudah menyimpan dendam atau membiarkan kemarahan menguasai pikiran terlalu lama.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton ini juga digambarkan menyukai aktivitas yang memberikan ketenangan, seperti berkebun, menikmati suasana alam, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Sikap penuh perhatian dan kemampuan menjadi pendengar yang baik membuat mereka mudah disukai. Ketenangan serta keramahan inilah yang dipercaya menjadi sumber pesona alami Kamis Pon.

4. Minggu Kliwon – Memiliki Aura Menarik dan Kepribadian yang Energik Minggu Kliwon merupakan salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dan daya tarik tersendiri.

Perpaduan hari Minggu dan pasaran Kliwon dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan semangat tinggi serta kepekaan batin.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mampu menggabungkan keberanian dengan sikap yang menenangkan. Mereka bisa tampil percaya diri tanpa harus mendominasi orang lain.

Senyum ramah dan kemampuan membangun komunikasi menjadi salah satu kelebihan yang membuat kehadirannya mudah diterima.

Selain itu, mereka dipercaya memiliki kebiasaan mencari sisi positif dari berbagai keadaan. Ketika menghadapi masalah, mereka berusaha tetap optimistis dan tidak membiarkan kesedihan berlarut-larut.

Karakter yang hangat dan penuh semangat tersebut membuat Minggu Kliwon sering dikaitkan dengan pesona yang tidak mudah pudar.

5. Sabtu Pahing – Kuat Mental dan Mampu Menjaga Keseimbangan Hidup Sabtu Pahing memiliki jumlah neptu 18, yaitu hasil penjumlahan neptu Sabtu sebesar 9 dan Pahing sebesar 9.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter kuat, keteguhan hati, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Pemilik Sabtu Pahing digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi tekanan. Mereka berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Selain itu, keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat menjadi hal yang penting dalam kehidupan mereka.

Mereka dipercaya menyukai pola hidup yang teratur, menjaga kebugaran, serta berusaha menghindari kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan.

Sikap tenang, senyum tulus, dan pembawaan yang ramah membuat pemilik weton ini sering dianggap mempunyai daya tarik yang tetap kuat meskipun usianya semakin bertambah.

6. Rabu Legi – Ringan Hati dan Selalu Memancarkan Energi Positif Rabu Legi mempunyai neptu 12, yang berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Legi sebesar 5.

Weton ini dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter yang menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu menciptakan suasana harmonis.

Pemilik Rabu Legi dipercaya mempunyai kepribadian ringan hati. Mereka tidak suka membebani pikiran dengan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana.

Selain itu, rasa ingin tahu yang tinggi membuat mereka senang mempelajari sesuatu yang baru. Mereka tidak mudah merasa bosan dan cenderung menikmati berbagai pengalaman dalam kehidupan.

Kebiasaan aktif bergerak serta senang berinteraksi dengan orang lain juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini.