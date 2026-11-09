Tak Lekang Dimakan Usia, 6 Weton Jawa Ini Konon Memiliki Pesona yang Selalu Terpancar

JawaPos.com – Penampilan yang selalu terlihat segar dan pembawaan yang menarik sering kali membuat seseorang tampak lebih muda dibandingkan usia sebenarnya. Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran seseorang.

Weton merupakan perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang sudah dikenal sejak lama dalam kebudayaan Jawa. Selain digunakan untuk melihat karakter seseorang, weton juga sering dihubungkan dengan aura, kepribadian, hingga perjalanan kehidupan.

Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu memiliki keistimewaan tersendiri. Ada yang dikaitkan dengan ketenangan hati, semangat hidup tinggi, hingga kemampuan membawa suasana positif bagi lingkungan sekitarnya.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki pancaran pesona alami. Pemilik weton tersebut konon dikenal berkepribadian menenangkan, penuh semangat, serta mempunyai kharisma yang membuat penampilannya selalu terlihat menarik meskipun usia terus bertambah.

Berikut enam weton yang disebut memiliki daya tarik dan aura positif menurut kepercayaan tradisi Jawa.

1. Jumat Kliwon – Kharisma Lembut yang Memancarkan Ketenangan Jumat Kliwon dikenal memiliki perpaduan karakter yang sering dikaitkan dengan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton ini dipercaya mempunyai aura lembut, tetapi tetap mampu menarik perhatian orang lain.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Setiap persoalan dihadapi dengan pertimbangan matang sehingga tidak mudah larut dalam tekanan.

Sikap tersebut membuat mereka cenderung menikmati berbagai hal sederhana tanpa harus terus-menerus mengejar pengakuan dari orang lain.

Selain itu, rasa syukur menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Jumat Kliwon. Mereka mampu menemukan kebahagiaan melalui aktivitas sehari-hari dan tidak mudah merasa kekurangan.