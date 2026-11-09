Kekayaan Seolah Tak Pernah Surut, 7 Shio Ini Disebut Selalu Dikelilingi Keberuntungan Finansial

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan setiap orang. Tidak hanya memperoleh penghasilan besar, memiliki kondisi finansial yang terus berkembang juga menjadi impian untuk mencapai kehidupan lebih sejahtera.

Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi berbeda yang konon berpengaruh terhadap peluang keberhasilan maupun kemakmuran.

Ada beberapa shio yang dianggap mempunyai kemampuan istimewa dalam mengelola keuangan, membaca kesempatan, serta membangun sumber penghasilan. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menjanjikan. Mereka dipercaya mempunyai potensi untuk meningkatkan kekayaan secara bertahap melalui kecerdikan, kerja keras, dan kemampuan memanfaatkan peluang.

Berikut tujuh shio yang dianggap mempunyai garis rezeki istimewa menurut kepercayaan astrologi Tiongkok.

1. Shio Naga – Karisma Pemimpin yang Dekat dengan Kemakmuran Naga merupakan salah satu simbol paling kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini sering dihubungkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pemilik shio Naga dipercaya memiliki rasa percaya diri tinggi serta keberanian untuk mengambil keputusan besar. Mereka juga cenderung mempunyai kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain.

Dalam urusan bisnis, karakter tersebut dianggap membantu mereka mengenali kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

Mereka tidak selalu terburu-buru mengambil risiko. Sebaliknya, pemilik shio Naga digambarkan mampu mempertimbangkan situasi sebelum menentukan langkah.

Jika terus mengembangkan kemampuan dan mengelola keuangan dengan bijak, mereka dipercaya memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang semakin mapan dari waktu ke waktu.

2. Shio Tikus – Cerdas Mengatur Uang dan Membaca Kesempatan Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kelincahan, serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai keadaan.

Karakter tersebut membuat pemilik shio ini sering dianggap unggul dalam melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain.

Dalam hal keuangan, mereka digambarkan sebagai pribadi yang teliti dan tidak mudah menghamburkan penghasilan. Setiap keputusan biasanya dipertimbangkan dengan matang agar memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Mereka juga dipercaya mempunyai kemampuan menyusun strategi untuk mengembangkan aset secara perlahan.

Meski tidak selalu memperlihatkan kemewahan kepada orang lain, shio Tikus kerap dikaitkan dengan kondisi finansial yang stabil berkat kebiasaan mengelola uang secara cermat.

3. Shio Ular – Penuh Perhitungan dan Pandai Mengembangkan Kekayaan Ular sering diasosiasikan dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kemampuan berpikir mendalam.

Orang yang lahir dengan shio ini dipercaya tidak mudah mengambil keputusan secara spontan. Mereka lebih suka mengamati keadaan dan mempelajari berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Sifat tersebut dianggap menguntungkan ketika menghadapi persoalan bisnis maupun keuangan.

Shio Ular juga digambarkan mempunyai kepekaan dalam menemukan potensi tersembunyi. Mereka mampu melihat kesempatan dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Selain mencari keuntungan, mereka dipercaya memperhatikan bagaimana cara mempertahankan hasil yang sudah diperoleh.

Dengan perencanaan matang dan kesabaran, pemilik shio Ular diyakini mempunyai peluang memperluas kekayaan melalui usaha maupun investasi jangka panjang.

4. Shio Babi – Pembawa Keberuntungan dengan Hati yang Tulus Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan.

Pemilik shio ini biasanya digambarkan sebagai pribadi ramah, sederhana, serta mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Sikap terbuka dan ketulusannya dipercaya membuat mereka mempunyai lingkungan pergaulan yang mendukung perjalanan hidup.

Kesempatan memperoleh rezeki terkadang datang melalui bantuan, kerja sama, maupun hubungan sosial yang sebelumnya sudah terjalin.

Walaupun tidak selalu dikenal sebagai sosok yang penuh strategi, shio Babi dianggap mempunyai keberuntungan tersendiri dalam membangun kehidupan finansial yang stabil.

Kebiasaan menjaga hubungan baik dan menghargai orang lain menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung kemakmurannya.

5. Shio Kuda – Kerja Keras Menjadi Jalan Menuju Kekayaan Shio Kuda melambangkan semangat, kebebasan, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan.

Mereka dipercaya mempunyai energi besar untuk mengejar cita-cita serta tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.

Dalam dunia pekerjaan, pemilik shio Kuda sering digambarkan sebagai sosok aktif yang senang mencoba hal baru.

Mereka juga mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan sehingga tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi situasi yang berbeda.

Keberanian mencoba peluang baru dipadukan dengan kerja keras dianggap menjadi modal penting untuk meningkatkan penghasilan.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, shio Kuda berpotensi menikmati kehidupan yang semakin mapan apabila mampu menjaga konsistensi dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan usaha.

6. Shio Anjing – Kejujuran Menjadi Modal Mendapatkan Rezeki Anjing dikenal sebagai lambang kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dipercaya mempunyai reputasi baik dalam hubungan sosial maupun pekerjaan.

Mereka cenderung mengutamakan kepercayaan dan berusaha menjaga komitmen ketika bekerja sama dengan orang lain.

Dalam dunia bisnis, sikap jujur dan dapat diandalkan merupakan modal penting untuk membangun hubungan jangka panjang.

Tidak mengherankan jika shio Anjing sering dikaitkan dengan peluang memperoleh penghasilan melalui jaringan kerja dan kemitraan yang kuat.

Mereka mungkin tidak selalu mengejar kekayaan secara berlebihan. Namun, kemampuan menjaga kepercayaan dan konsistensi dianggap dapat membantu menciptakan kehidupan finansial yang lebih stabil.

7. Shio Monyet – Kreatif dan Selalu Menemukan Peluang Baru Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan berpikir cepat.

Pemilik shio ini dipercaya mempunyai banyak ide untuk menghadapi tantangan maupun menciptakan kesempatan baru.

Mereka tidak mudah merasa puas dengan satu sumber penghasilan. Sebaliknya, mereka cenderung tertarik mengeksplorasi berbagai bidang yang berpotensi memberikan keuntungan.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio Monyet.

Ketika menghadapi perubahan, mereka biasanya berusaha mencari pendekatan berbeda agar tetap bisa berkembang.

Kreativitas dan keberanian mencoba hal baru dipercaya menjadi faktor yang mendukung perjalanan finansial mereka.