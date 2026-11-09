Kekayaan Seolah Tak Pernah Surut, 7 Shio Ini Disebut Selalu Dikelilingi Keberuntungan Finansial

seseorang yang dituntun dewa uang./Freepik/freepik
JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan setiap orang. Tidak hanya memperoleh penghasilan besar, memiliki kondisi finansial yang terus berkembang juga menjadi impian untuk mencapai kehidupan lebih sejahtera.
Dalam astrologi Tiongkok, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi berbeda yang konon berpengaruh terhadap peluang keberhasilan maupun kemakmuran.
Ada beberapa shio yang dianggap mempunyai kemampuan istimewa dalam mengelola keuangan, membaca kesempatan, serta membangun sumber penghasilan. Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peruntungan finansial menjanjikan. Mereka dipercaya mempunyai potensi untuk meningkatkan kekayaan secara bertahap melalui kecerdikan, kerja keras, dan kemampuan memanfaatkan peluang.
Berikut tujuh shio yang dianggap mempunyai garis rezeki istimewa menurut kepercayaan astrologi Tiongkok.
Naga merupakan salah satu simbol paling kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Shio ini sering dihubungkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.
Pemilik shio Naga dipercaya memiliki rasa percaya diri tinggi serta keberanian untuk mengambil keputusan besar. Mereka juga cenderung mempunyai kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain.
Dalam urusan bisnis, karakter tersebut dianggap membantu mereka mengenali kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
Mereka tidak selalu terburu-buru mengambil risiko. Sebaliknya, pemilik shio Naga digambarkan mampu mempertimbangkan situasi sebelum menentukan langkah.
Jika terus mengembangkan kemampuan dan mengelola keuangan dengan bijak, mereka dipercaya memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang semakin mapan dari waktu ke waktu.
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Jawa Pos
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