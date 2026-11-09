Punya Aura Keberuntungan, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton kelahiran masih menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran ini kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa setiap weton mempunyai nilai neptu dan karakter tersendiri. Kombinasi keduanya dipercaya menyimpan gambaran mengenai potensi, kepribadian, serta peluang kehidupan seseorang pada masa mendatang.

Tidak sedikit pula yang menghubungkan weton tertentu dengan kemudahan memperoleh rezeki, kemampuan memimpin, kecerdasan, hingga keharmonisan dalam hubungan sosial.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peruntungan istimewa. Masing-masing dipercaya mempunyai karakter positif yang menjadi modal untuk meraih keberhasilan dan kehidupan penuh keberkahan.

Berikut delapan weton yang dimaksud berdasarkan kepercayaan dan penafsiran tradisi Jawa.

1. Minggu Legi – Berwibawa dan Pandai Melihat Peluang Minggu Legi dipercaya memiliki perpaduan karakter yang menarik, yakni keberanian dalam bertindak sekaligus kesabaran ketika menghadapi persoalan.

Orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan mempunyai pembawaan yang kuat sehingga mudah mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Mereka juga dianggap mempunyai naluri bisnis yang cukup baik. Kemampuan membaca keadaan membuatnya mampu menemukan kesempatan meskipun berada dalam situasi yang tidak mudah.

Sifat suka menolong dan kepedulian terhadap orang lain turut menjadi keunggulan tersendiri. Tidak mengherankan apabila mereka dipercaya memiliki lingkungan pertemanan yang luas.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut menjadikan Minggu Legi sering dikaitkan dengan sosok pemimpin yang berpotensi membawa perubahan positif.

2. Selasa Kliwon – Memiliki Mental Kuat dan Pantang Menyerah Selasa Kliwon dikenal dalam penafsiran weton Jawa sebagai kombinasi yang menggambarkan keteguhan dan semangat perjuangan.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai mental yang kuat ketika menghadapi berbagai cobaan. Kesulitan tidak selalu dianggap sebagai penghalang, melainkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri.

Mereka juga digambarkan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati proses panjang sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan.

Selain itu, Selasa Kliwon diyakini mempunyai kemampuan membaca momentum. Mereka cenderung mempertimbangkan waktu yang tepat sebelum mengambil keputusan penting.

Karakter percaya diri dan berani bertanggung jawab membuat weton ini sering dikaitkan dengan potensi kepemimpinan serta peluang mencapai keberhasilan.

3. Kamis Pahing – Cerdas Menyusun Rencana dan Membangun Relasi Kamis Pahing dipercaya memiliki perpaduan pemikiran logis dan intuisi yang cukup kuat. Kombinasi tersebut dianggap membantu pemilik weton ini dalam menentukan arah kehidupan.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang senang mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan dan masa depan.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan pribadi, mereka juga memahami pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Dalam urusan bisnis maupun pekerjaan, jaringan pertemanan yang luas dipercaya dapat membuka kesempatan baru.

Kecermatan dalam mengamati keadaan membuat mereka dianggap mampu menemukan peluang yang terkadang tidak disadari orang lain.

Dengan ketekunan dan konsistensi, Kamis Pahing dipercaya mempunyai potensi untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

4. Jumat Pon – Bijaksana dan Pandai Mengelola Keuangan Jumat Pon sering digambarkan sebagai weton yang mempunyai karakter tenang, hangat, dan mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang-orang di sekitarnya.

Salah satu keunggulan yang dipercaya melekat pada pemilik weton ini adalah kemampuannya membangun kepercayaan.

Mereka cenderung mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, serta konsistensi dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Dalam urusan finansial, Jumat Pon juga dikaitkan dengan sifat hemat dan penuh pertimbangan. Mereka tidak mudah menghamburkan uang, tetapi tetap memahami kapan harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan penting.

Kebiasaan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengumpulkan aset secara bertahap.

Ditambah dengan karakter setia dan bijaksana, Jumat Pon kerap dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan dalam keluarga maupun lingkungan pekerjaan.

5. Sabtu Wage – Strategis dan Tekun Mengejar Kesuksesan Sabtu Wage dipercaya mempunyai kemampuan berpikir strategis serta kecermatan dalam memperhatikan berbagai kemungkinan.

Orang dengan weton ini sering digambarkan tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan. Mereka lebih suka mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Ketelitian tersebut membuat mereka dianggap mampu menyusun strategi untuk menghadapi berbagai tantangan.

Selain cerdas dalam menganalisis situasi, pemilik weton Sabtu Wage juga dikenal memiliki ketekunan yang kuat.

Mereka tidak mudah kehilangan semangat ketika harus mengerjakan sesuatu dalam waktu lama.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan Sabtu Wage lebih banyak dikaitkan dengan hasil usaha, kesabaran, dan perencanaan jangka panjang daripada keberhasilan yang datang secara instan.

6. Minggu Legi – Punya Keberanian dan Jiwa Kepemimpinan Dalam uraian lainnya, Minggu Legi kembali digambarkan sebagai weton dengan karakter penuh wibawa dan keberanian.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga tidak ragu menyampaikan pendapat ketika menghadapi situasi tertentu.

Mereka juga dianggap mampu mengambil keputusan dalam kondisi sulit, terutama ketika orang lain masih mempertimbangkan berbagai pilihan.

Pengalaman buruk maupun kegagalan tidak selalu membuat mereka kehilangan semangat. Sebaliknya, berbagai kejadian tersebut dipercaya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Ambisi untuk mencapai sesuatu yang besar juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Minggu Legi.

Mereka digambarkan ingin menghasilkan pencapaian yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

7. Rabu Kliwon – Intuitif, Kreatif, dan Memiliki Pemikiran Visioner Rabu Kliwon dipercaya mempunyai kepekaan yang baik dalam membaca perubahan keadaan.

Pemilik weton ini sering digambarkan memiliki pemikiran luas serta kemampuan melihat kemungkinan yang belum tentu disadari orang lain.

Kreativitas menjadi salah satu karakter yang dianggap menonjol. Mereka dapat menghasilkan gagasan baru dan menemukan pendekatan berbeda ketika menghadapi persoalan.

Kemampuan berkomunikasi juga dipercaya menjadi nilai tambah. Mereka relatif mudah menyampaikan pemikiran sehingga orang lain dapat memahami gagasan yang disampaikan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, keberanian memulai sesuatu dari awal menjadi salah satu modal penting.

Karena itu, Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan peluang keberhasilan melalui kreativitas, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi.

8. Kamis Legi – Pembawa Ketenangan dan Keharmonisan Kamis Legi dipercaya mempunyai karakter yang mengutamakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan.

Mereka sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjaga hubungan baik, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun pergaulan sosial.

Sikap ramah dan kemampuan memahami perasaan orang lain membuat pemilik weton ini mudah menciptakan suasana yang harmonis.

Meski cenderung menghindari konflik, mereka juga dipercaya mempunyai ketegasan ketika harus menentukan pilihan.

Dalam urusan rezeki, Kamis Legi kerap dikaitkan dengan keberuntungan yang datang melalui hubungan baik dan kepercayaan orang lain.