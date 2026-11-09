Anak Pembawa Hoki! 5 Shio Ini Konon Jadi Sumber Kebahagiaan dan Kemakmuran Orang Tua

JawaPos.com – Kehadiran seorang anak merupakan anugerah besar bagi setiap keluarga. Setiap orang tua tentu berharap buah hatinya tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berbakti, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya.

Dalam kepercayaan Feng Shui dan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki sifat istimewa yang identik dengan keberuntungan, kemakmuran, serta hubungan keluarga yang harmonis.

Anak-anak dengan shio tertentu digambarkan mempunyai semangat juang tinggi, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Ketika dewasa, karakter tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan sekaligus membahagiakan orang tua.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio anak yang dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi keluarganya. Mereka juga dikenal memiliki karakter yang berpotensi membuat orang tua bangga melalui pencapaian dan sikap berbakti.

Berikut lima shio anak yang dimaksud berdasarkan kepercayaan astrologi Tiongkok.

1. Shio Naga – Memiliki Jiwa Pemimpin dan Ambisi Besar Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kehormatan, dan kebijaksanaan dalam budaya Tiongkok. Tidak mengherankan jika anak yang lahir dengan shio ini sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan dan kepercayaan diri yang tinggi.

Mereka dipercaya mempunyai cita-cita besar serta dorongan kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Sifat tersebut membuat anak bershio Naga digambarkan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam kehidupan keluarga, mereka memiliki keinginan untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua melalui prestasi dan keberhasilan pribadi.

Ketika sudah mencapai posisi yang mapan, mereka juga dipercaya tidak melupakan keluarga yang telah mendukung perjalanan hidupnya.

Kesuksesan anak bershio Naga dalam kepercayaan ini bahkan dianggap mampu meningkatkan kebanggaan dan kehormatan keluarga.

2. Shio Kerbau – Pekerja Keras dan Selalu Bertanggung Jawab Shio Kerbau identik dengan ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan. Anak yang lahir di bawah naungan shio ini sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak mengeluh dan lebih memilih membuktikan kemampuannya melalui tindakan.

Mereka dipercaya mempunyai daya juang kuat ketika menghadapi kesulitan. Meski perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah, anak bershio Kerbau cenderung bertahan dan menyelesaikan tanggung jawabnya.

Sifat tersebut juga tercermin dalam hubungan mereka dengan keluarga. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah melupakan pengorbanan orang tua.

Saat sudah memiliki penghasilan sendiri, mereka cenderung ingin membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih nyaman bagi orang-orang terdekat.

Karena itulah, shio Kerbau sering dikaitkan dengan sosok anak yang setia, mandiri, dan dapat diandalkan.

3. Shio Monyet – Cerdas, Kreatif, dan Pandai Mencari Peluang Dalam astrologi Tiongkok, Monyet melambangkan kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi. Anak bershio ini dipercaya memiliki pemikiran yang cepat dan selalu mempunyai ide untuk menghadapi berbagai persoalan.

Mereka juga dikenal mudah mempelajari hal baru dan tidak takut mencoba pengalaman berbeda. Kemampuan tersebut dianggap dapat membantu mereka menemukan kesempatan sukses dari berbagai bidang.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kecerdikan menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio Monyet.

Selain memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri, mereka juga digambarkan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan keluarga.

Ketika berhasil meraih pencapaian tertentu, kebahagiaan orang tua menjadi salah satu hal yang ingin mereka wujudkan. Mereka dipercaya senang berbagi hasil kerja keras sebagai bentuk rasa terima kasih atas kasih sayang yang diterima sejak kecil.

4. Shio Kuda – Pantang Menyerah demi Masa Depan Keluarga Shio Kuda dikenal sebagai simbol kebebasan, semangat, dan keberanian. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya memiliki energi besar untuk mengejar impian serta menghadapi tantangan kehidupan.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mandiri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan.

Keinginan untuk membuktikan kemampuan diri membuat mereka terus berusaha meningkatkan kualitas hidup. Mereka juga cenderung menyukai tantangan yang dapat memberikan pengalaman dan kesempatan baru.

Dalam pandangan astrologi Tiongkok, semangat tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung perjalanan mereka menuju kesuksesan.

Ketika sudah berhasil membangun kehidupan yang mapan, anak bershio Kuda digambarkan ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tua.

Mereka tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga berharap dapat membantu keluarga menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.

5. Shio Babi – Berhati Lembut dan Dipenuhi Rasa Syukur Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan keberuntungan. Anak yang lahir dengan shio ini dipercaya memiliki sifat penyayang serta mudah menunjukkan perhatian kepada orang-orang terdekat.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga memperhatikan kebahagiaan keluarga.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio Babi juga sering dihubungkan dengan kemudahan memperoleh pertolongan dan kesempatan baik ketika menghadapi masa sulit.

Karakter tersebut dianggap membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih optimistis.

Ketika memperoleh rezeki atau keberhasilan, mereka dipercaya tidak segan berbagi dengan orang tua. Kebahagiaan keluarga menjadi salah satu hal yang membuat mereka merasa hidupnya lebih bermakna.