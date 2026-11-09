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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 05.21 WIB

Hoki Besar Menanti! 6 Shio Ini Diramal Bakal Menikmati Kemewahan Setelah Berjuang dari Bawah

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan dan kekayaan tidak selalu datang kepada seseorang sejak lahir. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, menghadapi kegagalan, hingga berjuang keras sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok dan feng shui, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta perjalanan keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya diyakini mempunyai potensi besar untuk mengubah kehidupan, meskipun harus memulai semuanya dari titik terendah.

Berkat ketekunan, kecerdikan, dan kemampuan membaca kesempatan, mereka digambarkan mampu membangun kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya.

Dilansir dari Horoscope, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan, tetapi menyimpan potensi keberuntungan besar dalam urusan finansial. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, strategi, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka termasuk pribadi yang pandai mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.

Dalam urusan mencari penghasilan, orang bershio Tikus dipercaya memiliki kepekaan tinggi dalam melihat peluang. Mereka mampu memanfaatkan kesempatan kecil menjadi sesuatu yang bernilai besar.

Perjalanan hidupnya pun tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan dan berbagai persoalan sering kali menjadi bagian dari proses pendewasaan mereka. Namun, pengalaman tersebut justru membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan.

Kemampuan mengatur keuangan serta kecerdikan dalam memanfaatkan peluang menjadi modal penting bagi Shio Tikus untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Ular

Shio Ular identik dengan karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah terbawa suasana. Mereka lebih senang menyusun strategi daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam perjalanan hidup, pemilik shio ini konon tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal. Ada kalanya mereka harus menghadapi keterbatasan ekonomi maupun tantangan dalam lingkungan sosial.

Meski demikian, kesabaran dan ketajaman intuisi menjadi keunggulan tersendiri. Mereka dikenal mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan, terutama dalam urusan pekerjaan dan bisnis.

Seiring bertambahnya pengalaman, Shio Ular dipercaya memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, memperoleh posisi terhormat, serta menikmati hasil dari perjuangan panjangnya.

3. Shio Kerbau

Kerja keras merupakan salah satu karakter paling menonjol dari Shio Kerbau. Mereka dikenal disiplin, konsisten, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Pemilik shio ini umumnya lebih memilih membangun kesuksesan melalui proses panjang daripada mengandalkan keberuntungan sesaat. Bahkan, sebagian dipercaya harus berjuang sejak usia muda demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemandirian.

Walaupun hasil yang diperoleh tidak selalu datang dengan cepat, mereka mempunyai ketahanan luar biasa dalam menjalani tanggung jawab.

Dalam ramalan feng shui, sifat tekun tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju kemakmuran. Usaha yang dirintis secara perlahan berpotensi berkembang dan memberikan hasil yang semakin menjanjikan.

4. Shio Naga

Dalam budaya Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan. Tidak mengherankan jika pemilik Shio Naga sering dikaitkan dengan ambisi besar serta potensi untuk meraih kesuksesan.

Namun, perjalanan mereka menuju kehidupan mapan tidak selalu berlangsung mudah. Ada kemungkinan mereka harus melewati kegagalan, kehilangan kesempatan, bahkan menghadapi situasi yang membuat semuanya terasa sulit.

Keistimewaan Shio Naga terletak pada keberanian untuk kembali bangkit. Mereka cenderung mempunyai kepercayaan diri tinggi dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan.

Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, perjuangan tersebut dipercaya dapat mengantarkan Shio Naga menuju kehidupan yang lebih gemilang. Kekayaan, kedudukan, dan penghargaan dari lingkungan sekitar menjadi gambaran keberuntungan yang menaungi mereka.

5. Shio Babi

Shio Babi sering dikaitkan dengan karakter sederhana, tulus, dan menyukai kehidupan yang tenang. Mereka tidak selalu tertarik untuk bersaing atau menunjukkan kemampuan kepada orang lain.

Meski terlihat santai, pemilik shio ini dipercaya mempunyai naluri yang cukup baik dalam mencari peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Mereka juga cenderung menikmati proses kehidupan tanpa terlalu memaksakan keadaan. Sikap sabar dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain diyakini menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya kesempatan baru.

Dalam ramalan keberuntungan, Shio Babi sering dikaitkan dengan rezeki yang datang melalui berbagai jalan. Mulai dari perkembangan usaha, peluang pekerjaan, hingga keuntungan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

6. Shio Macan

Keberanian, ketegasan, dan jiwa kepemimpinan menjadi ciri khas Shio Macan. Mereka dikenal tidak mudah menyerah dan cenderung berani menghadapi situasi sulit.

Ketika berada dalam tekanan, pemilik shio ini justru sering menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka memiliki semangat besar untuk memperbaiki keadaan dan tidak suka berdiam diri ketika menghadapi masalah.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, Shio Macan digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil keputusan serta mempunyai kemampuan memimpin.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan berbagai kesempatan untuk berkembang. Dengan tekad kuat dan keberanian menghadapi risiko, Shio Macan berpeluang membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan menikmati hasil dari kerja kerasnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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