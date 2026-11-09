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Penulis: Rabbany Wanadriani
Selasa, 10 November 2026 | 05.21 WIB

Hoki Besar Menanti! 6 Shio Ini Diramal Bakal Menikmati Kemewahan Setelah Berjuang dari Bawah

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kesuksesan dan kekayaan tidak selalu datang kepada seseorang sejak lahir. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, menghadapi kegagalan, hingga berjuang keras sebelum akhirnya mampu menikmati kehidupan yang berkecukupan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok dan feng shui, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta perjalanan keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya diyakini mempunyai potensi besar untuk mengubah kehidupan, meskipun harus memulai semuanya dari titik terendah.

Berkat ketekunan, kecerdikan, dan kemampuan membaca kesempatan, mereka digambarkan mampu membangun kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya.

Dilansir dari Horoscope, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh tantangan, tetapi menyimpan potensi keberuntungan besar dalam urusan finansial. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, strategi, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka termasuk pribadi yang pandai mengamati keadaan sebelum menentukan langkah.

Dalam urusan mencari penghasilan, orang bershio Tikus dipercaya memiliki kepekaan tinggi dalam melihat peluang. Mereka mampu memanfaatkan kesempatan kecil menjadi sesuatu yang bernilai besar.

Perjalanan hidupnya pun tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan dan berbagai persoalan sering kali menjadi bagian dari proses pendewasaan mereka. Namun, pengalaman tersebut justru membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan.

Kemampuan mengatur keuangan serta kecerdikan dalam memanfaatkan peluang menjadi modal penting bagi Shio Tikus untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

2. Shio Ular

Shio Ular identik dengan karakter tenang, penuh perhitungan, dan tidak mudah terbawa suasana. Mereka lebih senang menyusun strategi daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Dalam perjalanan hidup, pemilik shio ini konon tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal. Ada kalanya mereka harus menghadapi keterbatasan ekonomi maupun tantangan dalam lingkungan sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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