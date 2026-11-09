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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.21 WIB

Ramalan Shio Babi Besok Selasa 10 November 2026: Awal Baru Terbuka, Saatnya Menata Kehidupan

Ilustrasi Shio Babi (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Babi (magnific)

JawaPos.com - Shio Babi memasuki hari dengan dorongan untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini terbengkalai.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk meninggalkan kebiasaan lama, mengevaluasi kesepakatan yang sudah tidak relevan, serta membersihkan ruang kerja maupun perangkat digital dari hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan. Menyelesaikan proyek yang tertunda juga dapat membantu membuka jalan bagi rencana baru.

Warna kuning melambangkan optimisme dan rasa syukur yang perlu Anda bawa dalam setiap aktivitas.

Sementara itu, angka keberuntungan 3 menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai melalui tiga langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Energi dan harmoni yang tinggi mendukung suasana hati lebih tenang. Gunakan kesempatan ini untuk menetapkan tujuan yang benar-benar sesuai dengan prinsip dan nilai kehidupan Anda.

Cinta & Hubungan

Dalam urusan asmara, sifat penyayang Shio Babi menjadi modal untuk mempererat hubungan dengan pasangan maupun orang-orang terdekat.

Kesediaan Anda untuk mendengarkan dapat membuat orang lain merasa dihargai dan semakin nyaman untuk berbagi cerita.

Jangan ragu meluangkan waktu untuk membicarakan aktivitas sehari-hari atau hal-hal sederhana yang selama ini mungkin terlewatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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