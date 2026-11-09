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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 10 November 2026 | 00.42 WIB

3 Shio yang di Akhir Tahun 2026 Dapat Banyak Suntikan Dana, Lihat Isi Rekening Hati Jadi Adem

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 mendapat banyak suntikan dana sampai melihat rekening pun hati jadi adem. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 mendapat banyak suntikan dana sampai melihat rekening pun hati jadi adem. (dok: pexels)

JawaPos.com - Mendapatkan rezeki nomplok tentu jadi harapan bagi orang-orang kebanyakan, apalagi yang tengah menjalani masa sulit.

Sekalipun tahun kuda api ini berjalan penuh ketidakpastian, hoki diyakini tetap hadir memberikan banyak keberkahan.

Segelintir orang yang dinaungi keberuntungan pun sangat mungkin mendapatkan berbagai hal baik, termasuk limpahan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 mendapat banyak suntikan dana sampai melihat rekening pun hati jadi adem.

1. Shio Tikus 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio tikus memiliki watak yang tenang sehingga tidak menyukai pertikaian.

Astrolog meramalkan, di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan jadi salah satu orang yang mendapatkan rezeki berlipat.

Keberuntungan diyakini menghadiahkan mereka banyak rezeki sehingga serangkaian permasalah ekonomi yang diderita bisa disudahi.

Editor: Novia Tri Astuti
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