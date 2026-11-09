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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 10 November 2026 | 00.37 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Hartanya Bisa Bertambah Banyak, Masa Sulit Akhirnya Disudahi

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 hartanya bisa bertambah banyak saat masa sulit akhirnya disudahi. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 hartanya bisa bertambah banyak saat masa sulit akhirnya disudahi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Tahun 2026 mungkin sudah akan berakhir tetapi sepanjang waktu berlangsung agaknya terasa sulit.

Tidak heran bila ada sebagian orang yang menjalani tahun ini dengan penuh keprihatinan dan banyak keterbatasan.

Meski begitu, keberuntungan diramalkan akan datang menghampiri membuat orang-orang bisa meninggalkan hidup sulit.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 hartanya bisa bertambah banyak saat masa sulit akhirnya disudahi.

1. Weton Selasa Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pahing umumnya mempunyai jiwa besar.

Berbagai macam kesulitan datang menghampiri tetapi segala sesuatunya dihadapi dan tabah dijalani.

Menurut perhitungan, masa-masa sulit tersebut sebentar lagi akan berakhir di pengujung tahun 2026 ini.

Keberuntungan diyakini akan datang membawa banyak limpahan rezeki sehingga hidupnya pun bisa terangkat naik.

2. Weton Rabu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi biasanya memiliki kesabaran yang luas.

Sekalipun tahun 2026 berjalan penuh cerita tak mengenakkan, mereka tetap sabar menghadapi keadaan.

Pengujung tahun pun diyakini akan jadi momentum kebangkitan saat masa sulit yang dirasakan bisa berganti dengan era yang penuh senyuman. 

Keberuntungan dikatakan akan datang membawa banyak rezeki, mulai dari pundi-pundi rupiah hingga kelancaran berbagai urusan.

3. Weton Sabtu Pahing 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing biasanya diberkahi dengan kebijaksanaan.

Sewaktu masa-masa sulit pun mereka tetap bisa menjalani hidup dengan benar dan tak melakukan berbagai hal buruk.

Ketulusan dan keikhlasan yang dipelihara dalam dada pun diyakini akan menarik banyak rezeki di akhir tahun 2026 ini.

Mereka bisa mengumpulkan banyak uang hingga hartanya bertambah banyak dan menjalani hari dengan penuh kesuksesan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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