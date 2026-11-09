3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Hartanya Bisa Bertambah Banyak, Masa Sulit Akhirnya Disudahi

JawaPos.com - Tahun 2026 mungkin sudah akan berakhir tetapi sepanjang waktu berlangsung agaknya terasa sulit.

Tidak heran bila ada sebagian orang yang menjalani tahun ini dengan penuh keprihatinan dan banyak keterbatasan.

Meski begitu, keberuntungan diramalkan akan datang menghampiri membuat orang-orang bisa meninggalkan hidup sulit.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan di akhir tahun 2026 hartanya bisa bertambah banyak saat masa sulit akhirnya disudahi.

1. Weton Selasa Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pahing umumnya mempunyai jiwa besar.

Berbagai macam kesulitan datang menghampiri tetapi segala sesuatunya dihadapi dan tabah dijalani.