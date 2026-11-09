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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.18 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok Selasa 10 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Saatnya Menata Hidup

Ilustrasi Shio Anjing (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific)

JawaPos.com - Shio Anjing memiliki sifat setia, jujur, dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Hari ini, Anda didorong untuk menata kembali berbagai aspek kehidupan agar memiliki ruang bagi ide dan peluang baru.

Mulailah dari hal sederhana, seperti merapikan satu bagian ruangan, kemudian periksa kebiasaan atau kesepakatan lama yang sudah tidak memberikan manfaat.

Warna merah dapat menjadi simbol semangat dan motivasi, sedangkan arah Timur dipercaya membantu menghadirkan kejernihan pikiran.

Tingkat keberuntungan yang mencapai 71 persen membuka peluang untuk memperoleh hasil positif. Meski demikian, rasa syukur dan pertimbangan matang tetap perlu menjadi dasar dalam mengambil keputusan.

Hindari belanja impulsif hanya untuk memenuhi keinginan sesaat karena ketenangan justru bisa diperoleh dengan menyelesaikan hal-hal yang selama ini terbengkalai.

Berikut ini ramalan Shio Anjing seputar cinta hingga keuangan seperti dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta & Hubungan

Dalam kehidupan asmara, hubungan akan terasa lebih sehat ketika Anda mulai melepaskan ekspektasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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