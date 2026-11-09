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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.12 WIB

Ramalan Shio Monyet Besok Selasa 10 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Waktu Tepat Berbenah

Ilustrasi Shio Monyet (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Monyet (magnific)

JawaPos.com - Shio Monyet dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir cepat dalam menghadapi berbagai situasi.

Hari ini, kemampuan tersebut dapat membantu Anda memilah persoalan yang selama ini terasa rumit menjadi lebih mudah dipahami.

Manfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi kebiasaan lama, menyelesaikan urusan yang sudah tidak relevan, serta menyingkirkan hal-hal yang menghambat perkembangan diri.

Angka keberuntungan 9 menjadi simbol penyelesaian dan pembersihan, sekaligus pengingat bahwa sesuatu perlu diakhiri sebelum membuka jalan bagi kesempatan baru.

Warna putih dapat membantu menghadirkan suasana tenang dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, arah utara dipercaya membawa keselarasan dengan energi hari ini.

Dengan tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, peluang memperoleh hasil positif cukup terbuka selama Anda mampu menjaga kedisiplinan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Dilansir dari laman The Astro Scope, berikut ini adalah ramalan Shio Monyet secara lebih lengkap.

Cinta & Hubungan

Editor: Novia Tri Astuti
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