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Penulis: Leni Setya Wati
Selasa, 10 November 2026 | 03.00 WIB

Ramalan Shio Naga Besok Selasa 10 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Peluang Terbuka

Ilustrasi Shio Naga (magnific)

JawaPos.com - Shio Naga diprediksi memiliki semangat dan rasa percaya diri yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai aktivitas.

Namun, hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kebiasaan lama yang berpotensi menghambat kemajuan.

Menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat dapat membantu menjernihkan pikiran dan membuka jalan bagi perubahan positif.

Warna keemasan dipercaya membawa kehangatan dan energi pembaruan, sementara arah timur menjadi simbol munculnya peluang baru.

Pola kemajuan angka 5 mengingatkan Shio Naga untuk tidak mengabaikan langkah-langkah kecil yang memiliki arti penting.

Tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, sehingga sejumlah peluang menjanjikan mungkin hadir.

Meski demikian, kebijaksanaan yang berada di angka 20 persen menjadi pengingat agar tidak terburu-buru mengambil keputusan. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang sebelum bertindak.

Dilansir dari laman The Astro Scope, inilah ramalan lengkap Shio Naga seputar cinta, karier, kesehatan, hingga keuangan.

Cinta & Hubungan

Dalam urusan asmara, karisma Shio Naga dapat menarik perhatian dan membuat hubungan terasa lebih dinamis.

Meski demikian, kebiasaan lama yang membuat hubungan berjalan monoton perlu mulai ditinggalkan. Cobalah menghadirkan suasana baru melalui komunikasi yang lebih terbuka dan kesediaan untuk memahami perasaan pasangan.

Angka 5 menjadi simbol pentingnya membangun kedekatan secara bertahap. Percakapan jujur mengenai harapan dan kebutuhan masing-masing dapat membantu memperkuat ikatan.

Tingkat harmoni sebesar 54 persen mendukung komunikasi yang lebih lembut, sedangkan keberanian 37 persen mendorong Shio Naga untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.

Bagi yang masih lajang, membuka diri terhadap perkenalan baru dapat menjadi langkah awal menuju hubungan yang lebih bermakna. Keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan akan membantu menjaga keharmonisan.

Editor: Novia Tri Astuti
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