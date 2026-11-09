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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 00.21 WIB

Ramalan Shio Ular Besok, Selasa 10 November 2026: Kesempatan Membuka Peluang Rezeki dan Kesuksesan

Ilustrasi Shio Ular (magnific/tartila)

JawaPos.com - Ramalan shio Ular besok, Selasa 10 November 2026, menghadirkan gambaran tentang peluang memperbaiki kondisi keuangan, memperkuat hubungan asmara, dan mengambil langkah penting dalam perjalanan karier.

Pemilik shio Ular dikenal memiliki karakter cerdas, penuh perhitungan, intuitif, dan tidak mudah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Kemampuan membaca situasi tersebut dapat menjadi modal untuk menghadapi perubahan maupun menemukan kesempatan yang sebelumnya belum terlihat.

Namun, kamu perlu menghindari sikap terlalu tertutup dan jangan membiarkan kecurigaan mengganggu hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan astrologi Tionghoa menggambarkan kecenderungan karakter dan peruntungan berdasarkan simbol shio yang dapat dijadikan bahan refleksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berikut ramalan shio Ular besok, Selasa 10 November 2026, yang mencakup aspek asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Asmara

Dalam urusan asmara, shio Ular perlu lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan agar hubungan dengan pasangan tetap berjalan harmonis.

Kamu dikenal sebagai pribadi yang penuh pertimbangan dan tidak selalu mudah memperlihatkan isi hati kepada orang lain.

Sikap tersebut terkadang membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan.

Pada Selasa, 10 November 2026, cobalah mengurangi kebiasaan menyimpan persoalan sendiri.

Jika ada sesuatu yang membuat kamu merasa kecewa atau kurang nyaman, sampaikan secara langsung dengan bahasa yang baik.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu mencegah kesalahpahaman berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Bagi pemilik shio Ular yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kepercayaan dan kedekatan emosional.

Jangan terlalu sibuk menganalisis setiap perkataan atau tindakan pasangan hingga muncul dugaan yang belum tentu sesuai kenyataan.

Editor: Novia Tri Astuti
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