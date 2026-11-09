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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 10 November 2026 | 00.06 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok, Selasa 10 November 2026: Kesetiaan Membawa Kemajuan dan Keharmonisan

Ramalan Shio Anjing. (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio Anjing besok, Selasa 10 November 2026, membawa gambaran tentang peluang memperkuat hubungan, menjaga kestabilan keuangan, dan membangun kemajuan dalam pekerjaan.

Pemilik shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, bertanggung jawab, serta peduli terhadap orang-orang di sekitarnya.

Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi persoalan pribadi maupun profesional.

Namun, keinginan membantu orang lain perlu diimbangi dengan kemampuan menjaga kepentingan diri sendiri agar tidak terlalu terbebani.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan astrologi Tionghoa menggambarkan kecenderungan karakter dan peruntungan berdasarkan simbol shio yang dapat dijadikan bahan refleksi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Asmara

Kehidupan asmara shio Anjing pada Selasa, 10 November 2026, berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat apabila komunikasi dan rasa saling percaya terus dijaga.

Pemilik shio ini dikenal menghargai kesetiaan sehingga cenderung menginginkan hubungan yang stabil dan memiliki komitmen jelas.

Bagi Anjing yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan emosional.

Jangan hanya menunjukkan kasih sayang melalui tanggung jawab atau tindakan praktis, tetapi berikan pula perhatian melalui komunikasi yang terbuka.

Pasangan mungkin membutuhkan waktu untuk berbagi cerita mengenai pekerjaan, keluarga, atau persoalan pribadi yang sedang dihadapi.

Dengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa terburu-buru memberikan penilaian.

Sikap tersebut dapat membuat pasangan merasa dihargai dan lebih nyaman menyampaikan perasaannya.

Jika belakangan ini terdapat perbedaan pendapat, hindari membiarkan persoalan berlarut-larut.

Sifat keras dalam mempertahankan prinsip terkadang membuat shio Anjing sulit menerima sudut pandang yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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