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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 22.54 WIB

Ramalan Shio Kelinci Selasa 10 November 2026: Harmoni 94 Persen, Waktu Tepat Menata Ulang Kehidupan

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Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Shio Kelinci diprediksi menjalani hari yang tenang dan mendukung upaya memperbaiki berbagai aspek kehidupan.

Kebiasaan lama yang sudah tidak memberikan manfaat serta kesepakatan yang kurang relevan sebaiknya mulai dievaluasi.

Dengan menyingkirkan hal-hal yang menghambat, Shio Kelinci dapat membuka ruang bagi peluang dan pengalaman baru.

Warna merah dipercaya membawa semangat pembaruan, sementara arah timur menjadi simbol munculnya perspektif yang lebih segar.

Tingkat kebijaksanaan mencapai 60 persen dan harmoni berada di angka 94 persen, sehingga kemampuan menjaga keseimbangan cukup kuat.

Meski demikian, keberuntungan yang berada di angka 31 persen menjadi pengingat untuk tidak terburu-buru mengambil komitmen besar.

Manfaatkan hari ini untuk menata rencana dan mengandalkan sikap tenang dalam menghadapi perubahan.

Berikut ini adalah ramalan selengkapnya dari Shio Kelinci pada Selasa 10 November 2026 dilansir dari The Astro Scope.

Cinta & Hubungan

Editor: Hanny Suwindari
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