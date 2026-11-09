Hati-Hati Jatuh Cinta, 5 Pasangan Zodiak Ini Konon Punya Tantangan Besar dalam Rumah Tangga

JawaPos.com – Menemukan pasangan hidup yang tepat menjadi harapan banyak orang. Selain rasa cinta, kesamaan pandangan, komunikasi, dan kemampuan memahami satu sama lain juga menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam astrologi, kecocokan hubungan sering dikaitkan dengan karakter masing-masing zodiak. Ada pasangan yang dianggap mudah saling melengkapi, tetapi ada pula kombinasi yang dipercaya mempunyai perbedaan kepribadian cukup besar.

Perbedaan tersebut konon dapat memunculkan tantangan ketika dua orang memutuskan menjalani kehidupan bersama. Mulai dari cara menyelesaikan masalah, kebutuhan emosional, hingga pandangan mengenai kebebasan dan tanggung jawab.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima pasangan zodiak yang dipercaya mempunyai kecenderungan sulit menemukan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Perbedaan karakter mereka dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman apabila tidak disertai komunikasi dan kompromi yang baik.

Lantas, pasangan zodiak apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Aries dan Cancer Aries dan Cancer mempunyai cara pandang yang cukup berbeda dalam menjalani hubungan. Aries dikenal sebagai pribadi pemberani, spontan, dan senang mengambil tindakan tanpa terlalu banyak pertimbangan.

Sebaliknya, Cancer cenderung mengutamakan perasaan, kedekatan emosional, serta rasa aman dalam hubungan. Mereka membutuhkan perhatian dan kepastian agar merasa nyaman bersama pasangan.

Perbedaan tersebut bisa menjadi sumber perselisihan ketika keduanya tidak memahami kebutuhan masing-masing. Aries mungkin merasa Cancer terlalu sensitif atau sering membutuhkan kepastian, sedangkan Cancer dapat menganggap Aries kurang peka terhadap perasaannya.

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan cara menghadapi persoalan juga berpotensi menimbulkan ketegangan. Aries lebih suka menyelesaikan masalah secara langsung, sementara Cancer biasanya membutuhkan waktu untuk mengolah emosi.