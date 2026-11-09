Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Libra dan Scorpio Senin, 9 November 2026

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa sedikit gelisah dan resah. Libra mungkin merasa ragu-ragu tentang hal-hal penting, tidak yakin apa yang harus dilakukan atau kepada siapa harus meminta nasihat.

Libra mungkin merasa lelah secara psikologis akibat kewajiban hidup yang berlebihan, tetapi harus gigih dan tetap kuat. Percayalah bahwa intuisi dan penalaran akan menjadi penuntun libra.

Jika sedang menunggu persetujuan pinjaman, zodiak scorpio akan menerima jawaban yang menguntungkan hari ini. Masalah hukum yang tertunda juga akan terselesaikan. Segala sesuatunya akan tampak berjalan dengan baik.

Selain itu, scorpio mungkin akan menjadi pusat perhatian, menerima banyak perhatian dan kekaguman dari orang lain. Menurut horoskop harian, scorpio mungkin akan mendapatkan perhatian berkat kemampuan dan pesona diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Senin, 9 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena zodiak libra mungkin akan bertemu seseorang yang menawan dan hangat. Terkait karir, libra akan bertemu seorang profesional yang akan membuat perbedaan besar dalam hidup.

Sementara itu, evaluasi kualitas diet dan pikirkan cara untuk memperbaikinya jika belakangan ini sering sakit perut. Terkait keuangan, libra harus melihat sektor-sektor yang memberi keuntungan dalam jangka panjang jika akan berinvestasi.

Cinta Libra