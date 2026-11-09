Jangan Sepelekan Doa Orang Tua, 5 Shio Ini Konon Punya Peluang Sukses Lebih Besar

ilustrasi orang tua dan anak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan oleh seberapa keras usaha yang dilakukan. Ada faktor lain yang dipercaya turut memberikan pengaruh besar, salah satunya adalah doa dan restu dari kedua orang tua. Bagi banyak orang, doa orang tua dianggap sebagai sumber kekuatan yang tidak ternilai. Dukungan tersebut diyakini mampu memberikan ketenangan hati, mempermudah berbagai urusan, hingga menjadi penyemangat ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam meraih impian. Dilansir dari Horoscope, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat lima shio yang konon memiliki hubungan erat antara keberuntungan, kesuksesan, dan restu orang tua. Mereka dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang lebih baik ketika mampu menjaga hubungan harmonis dengan keluarga serta menghargai pengorbanan orang tua. Lantas, shio apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan tersebut? Berikut lima shio yang dikenal mempunyai ikatan kuat dengan doa dan restu orang tua. Baca Juga:Ramalan Shio Kambing Senin 9 November 2026: Awal Baru Membawa Peluang, Saatnya Mewujudkan Rencana 1. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau dikenal mempunyai karakter tangguh, disiplin, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka termasuk pribadi yang mengutamakan tanggung jawab serta rela bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, ambisi untuk meraih keberhasilan terkadang membuat mereka terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Akibatnya, perhatian terhadap keluarga bisa saja terabaikan. Dalam kepercayaan shio, keberuntungan Kerbau diyakini semakin kuat ketika mereka mampu menjaga hubungan baik dengan orang tua. Menghormati nasihat, menunjukkan kepedulian, dan memberikan perhatian kepada keluarga dianggap sebagai bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Ketika keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga terjaga, mereka dipercaya lebih mudah menemukan ketenangan serta peluang baru dalam kehidupan. 2. Shio Ular Shio Ular identik dengan kecerdasan, pemikiran matang, dan kemampuan membaca situasi. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Namun, rasa percaya diri yang tinggi terkadang membuat pemilik shio ini merasa mampu menyelesaikan segala persoalan tanpa bantuan orang lain. Padahal, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, dukungan keluarga dan doa orang tua memiliki peran penting bagi perjalanan hidup Shio Ular. Restu tersebut diyakini dapat membantu mereka menjaga kejernihan pikiran ketika menghadapi pilihan sulit. Dengan tetap menghargai nasihat orang tua, Shio Ular dipercaya mampu menjalani kehidupan secara lebih bijaksana, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun keuangan. 3. Shio Kelinci Dikenal memiliki pembawaan lembut, ramah, dan penuh perhatian, Shio Kelinci termasuk salah satu sosok yang sangat menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan.