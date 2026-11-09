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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 9 November 2026 | 20.29 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin terdorong untuk menunjukkan sisi terbaik dan sensitif. Bukan hanya untuk hubungan, tetapi juga untuk kesehatan. 

Manfaatkan hari ini untuk membalas budi orang-orang yang telah banyak membantumu dalam perjalanan hidup. Capricorn akan merasakan kebahagiaan lebih sering jika mengungkapkan rasa terima kasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Senin, 9 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn bisa mencoba mengenakan pakaian yang menarik untuk mendapatkan perhatian seseorang. Terkait karir, capricorn akan bertemu seorang profesional yang akan berbagi keahliannya sekaligus memberikan memotivasi.

Sementara itu, fokuslah memperbaiki kebiasaan hidup dan beralih ke gaya hidup yang sehat. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang yang telah capricorn lakukan mungkin akan mulai memberikan keuntungan.

Cinta Capricorn

Hari ini mungkin membawa kesempatan istimewa dimana capricorn dapat keluar, bersenang-senang, dan bertemu orang-orang baru. Cobalah mengenakan pakaian yang menarik guna memperoleh perhatian orang lain. Kemungkinan besar, ada seseorang yang sangat istimewa di antara kerumunan tersebut. 

Karir Capricorn

Saat ini, capricorn berpeluang untuk bertemu dengan seorang profesional yang akan berbagi keahliannya sekaligus memberikan memotivasi. Ada indikasi bahwa ia akan berbagi pengalamannya untuk menuntun capricorn menuju kesuksesan. 

Editor: Hanny Suwindari
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