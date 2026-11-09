Ramalan Zodiak Aries 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini bisa jadi membatasi zodiak aries. Terlepas dari aspirasi besar, hari ini akan ditandai dengan kebutuhan untuk mengurus masalah-masalah kecil yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, bersikap lebih membumi atau berhubungan dengan realitas dunia tidak akan pernah merugikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Senin, 9 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Keinginan zodiak aries untuk mencari cinta akan kembali menyala setelah kehilangan harapan. Terkait karir, gunakan jasa penasihat karir guna membantu menghilangkan keraguan tentang tujuan karir.

Sementara itu, hindari makanan pedas atau berminyak, yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Terkait keuangan, usaha yang berhubungan dengan pihak luar negeri diindikasikan akan berhasil jika dijalankan

Cinta Aries

Setelah kehilangan harapan akan cinta, keinginan aries akan kembali menyala. Meskipun mungkin membutuhkan waktu lama untuk menemukan pasangan yang tepat, ada secercah harapan. Jangan kehilangan harapan untuk menemukan orang yang tepat.

Karir Aries