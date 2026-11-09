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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Shio Kuda Senin 9 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Saatnya Memulai Proyek Baru

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Ilustrasi Shio Kuda (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Shio Kuda memiliki dorongan kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Periode ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan proyek, mengubah suasana lingkungan, atau mengambil langkah yang selama ini tertunda.

Angka keberuntungan 7 menjadi pengingat agar Anda tetap fokus pada satu tujuan utama dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal lain.

Warna kuning dipercaya membawa semangat serta optimisme, sedangkan arah selatan melambangkan terbukanya peluang baru.

Tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, memberikan gambaran positif bagi Anda yang ingin mengambil keputusan penting.

Namun, kebijaksanaan yang berada pada angka 20 persen mengingatkan agar keberanian tetap diimbangi dengan pertimbangan matang.

Jangan terburu-buru mengambil risiko sebelum memahami konsekuensinya. Mari simak ramalan Shio Kuda selengkapnya dilansir dari The Astro Scope.

Ramalan Cinta dan Hubungan Shio Kuda

Kehidupan asmara Shio Kuda berpotensi terasa lebih menyenangkan ketika Anda berani menunjukkan sisi petualang dan antusiasme.

Periode ini cocok dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui perhatian sederhana, seperti menelepon pasangan, mengirim pesan penuh perhatian, atau menghabiskan waktu bersama.

Angka 7 menjadi simbol pentingnya memberikan perhatian secara terarah. Warna kuning dipercaya menghadirkan suasana ceria, sementara arah selatan melambangkan kehangatan dalam hubungan.

Meski demikian, tingkat harmoni sebesar 54 persen mengingatkan bahwa hubungan membutuhkan keseimbangan antara menyampaikan perasaan dan mendengarkan pasangan.

Jangan terlalu sibuk menunjukkan perhatian tanpa memahami kebutuhan orang yang Anda cintai.

Satu percakapan yang tulus terkadang lebih bermakna daripada banyak tindakan yang dilakukan tanpa kedekatan emosional.

Dengan komunikasi terbuka dan perhatian yang konsisten, kepercayaan dalam hubungan dapat semakin kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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