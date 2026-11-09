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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 9 November 2026 | 20.04 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 9 November 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com – Jika sedang menunggu persetujuan pinjaman, zodiak scorpio akan menerima jawaban yang menguntungkan hari ini. Masalah hukum yang tertunda juga akan terselesaikan. Segala sesuatunya akan tampak berjalan dengan baik.

Selain itu, scorpio mungkin akan menjadi pusat perhatian, menerima banyak perhatian dan kekaguman dari orang lain. Menurut horoskop harian, scorpio mungkin akan mendapatkan perhatian berkat kemampuan dan pesona diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Senin, 9 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio bisa melakukan perjalanan untuk melepaskan stres saat mencari hubungan asmara. Terkait karir, mintalah bantuan rekan kerja untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

Sementara itu, berhati-hatilah di jalan dan jaga kesehatan agar tidak jatuh sakit saat akan melakukan perjalanan. Pada ranah keuangan, cobalah realistis dan hadapi pengeluaran yang tak terduga dengan tenang.

Cinta Scorpio

Melakukan perjalanan akan memungkinkan scorpio untuk melepaskan stres saat mencari hubungan. Scorpio akan merasa jauh lebih rileks dan terbuka untuk mencari pasangan baru. 

Karir Scorpio

Jika memungkinkan, mintalah bantuan rekan kerja yang memiliki pemikiran serupa untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Bantuan mereka akan sangat penting dan bermanfaat. 

Editor: Hanny Suwindari
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