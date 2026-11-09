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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.00 WIB

Ramalan Shio Ular Senin 9 November 2026: Awal Baru Membawa Peluang, Saatnya Menyusun Strategi

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Ilustrasi Shio Ular (magnific/brgfx)

JawaPos.com - Shio Ular berpeluang memasuki babak baru yang membuka kesempatan untuk mengembangkan berbagai rencana.

Periode ini menjadi waktu yang tepat untuk menetapkan tujuan dan mulai mengambil tindakan nyata.

Anda dapat memulainya dengan menata ruang kerja, merancang strategi baru, atau menjalin kesepakatan yang sesuai dengan visi jangka panjang.

Meski peluang untuk berkembang terbuka, penting bagi Shio Ular untuk menjaga fokus. Terlalu banyak mengambil pekerjaan atau menjalankan berbagai rencana sekaligus justru berisiko memperlambat kemajuan.

Manfaatkan intuisi dalam menentukan langkah, tetapi hindari mengakhiri sesuatu secara mendadak tanpa mempersiapkan alternatif yang lebih baik.

Dilansir dari laman The Astro Scope, berikut ini adalah ramalan lengkap untuk Shio Ular.

Ramalan Cinta dan Hubungan Shio Ular

Intuisi yang kuat menjadi salah satu keunggulan Shio Ular dalam menjalani kehidupan asmara.

Periode ini mendukung terciptanya hubungan yang lebih harmonis, terutama jika Anda mampu menjaga keseimbangan antara perhatian dan kebebasan pribadi pasangan.

Angka keberuntungan 6 menjadi simbol pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima kasih sayang. Hindari terlalu mencampuri urusan pribadi pasangan karena setiap orang tetap membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri.

Warna hitam dipercaya melambangkan ketenangan yang dapat membantu menciptakan suasana nyaman saat membicarakan berbagai hal penting.

Arah barat juga menjadi simbol keterbukaan terhadap gagasan baru dalam menyusun rencana bersama.

Tingkat harmoni yang tinggi mendukung komunikasi yang lebih baik. Karena itu, cobalah mendengarkan pasangan dengan saksama dan menyampaikan pendapat secara jujur.

Bagi Shio Ular yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang dengan karakter dan tujuan hidup serupa dapat terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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