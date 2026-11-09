Ramalan Kesehatan Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Saatnya Menjaga Keseimbangan Tubuh

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/rawpixel.com)
JawaPos.com - Kesehatan Shio Ayam pada Senin, 9 November 2026, perlu menjadi perhatian agar kesibukan awal pekan tidak membuat kondisi tubuh terabaikan.
Sejumlah tanggung jawab mungkin menuntutmu mencurahkan banyak waktu dan tenaga, terutama ketika pekerjaan harus diselesaikan sesuai target.
Meski memiliki semangat tinggi, kamu tetap perlu memahami bahwa tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan energi.
Cobalah mengatur aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan agar seluruh pekerjaan tidak terasa menumpuk.
Jangan memaksakan diri menyelesaikan semua urusan sekaligus jika masih tersedia waktu untuk mengerjakannya secara bertahap.
Memberikan jeda singkat di antara berbagai kegiatan juga dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh dan konsentrasi.
Kualitas tidur menjadi salah satu aspek yang sebaiknya tidak diabaikan.
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Jawa Pos
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