Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 18.41 WIB

Ramalan Kesehatan Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Saatnya Menjaga Keseimbangan Tubuh

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Ayam (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kesehatan Shio Ayam pada Senin, 9 November 2026, perlu menjadi perhatian agar kesibukan awal pekan tidak membuat kondisi tubuh terabaikan.

Sejumlah tanggung jawab mungkin menuntutmu mencurahkan banyak waktu dan tenaga, terutama ketika pekerjaan harus diselesaikan sesuai target.

Meski memiliki semangat tinggi, kamu tetap perlu memahami bahwa tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan Shio Ayam pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Cobalah mengatur aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan agar seluruh pekerjaan tidak terasa menumpuk.

Jangan memaksakan diri menyelesaikan semua urusan sekaligus jika masih tersedia waktu untuk mengerjakannya secara bertahap.

Memberikan jeda singkat di antara berbagai kegiatan juga dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh dan konsentrasi.

Kualitas tidur menjadi salah satu aspek yang sebaiknya tidak diabaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Ketelitian Membuka Peluang Sukses - Image
Zodiak

Ramalan Karier Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Ketelitian Membuka Peluang Sukses

Senin, 9 November 2026 | 18.13 WIB

Ramalan Keuangan Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Atur Uang agar Finansial Tetap Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Atur Uang agar Finansial Tetap Stabil

Senin, 9 November 2026 | 16.51 WIB

Ramalan Asmara Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Saatnya Lebih Peka dan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Shio Ayam Senin, 9 November 2026: Saatnya Lebih Peka dan Terbuka

Senin, 9 November 2026 | 16.45 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore