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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 9 November 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Keuangan Shio Anjing Senin, 9 November 2026: Jaga Stabilitas dan Kendalikan Pengeluaran

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026, menekankan pentingnya menjaga kestabilan finansial melalui perencanaan yang matang.

Sejumlah kebutuhan mungkin perlu dipenuhi dalam waktu berdekatan, sehingga pemilik shio ini perlu lebih cermat mengatur pemasukan dan menentukan prioritas pengeluaran.

Keinginan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sebaiknya tidak membuat kamu mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama jika berkaitan dengan penggunaan dana dalam jumlah besar.

Berikut ramalan keuangan Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Anjing yang memiliki pekerjaan tetap, pemasukan rutin dapat menjadi modal untuk menjaga kondisi finansial selama dikelola dengan disiplin.

Namun, jangan hanya mengandalkan perkiraan bonus, insentif, atau tambahan pendapatan yang belum benar-benar diterima.

Susun anggaran berdasarkan jumlah pemasukan yang sudah pasti agar perencanaan tidak terganggu apabila terdapat perubahan kondisi.

Pisahkan dana untuk kebutuhan pokok, pembayaran kewajiban rutin, tabungan, dan keperluan pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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