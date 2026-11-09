Ramalan Asmara Shio Anjing Senin, 9 November 2026: Kesetiaan Perkuat Hubungan Cinta

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026, berpotensi berjalan lebih harmonis jika kamu mampu menjaga keterbukaan dan memberikan perhatian yang dibutuhkan pasangan.

Sifat setia dan penuh tanggung jawab menjadi salah satu kekuatan pemilik shio ini dalam membangun hubungan jangka panjang.

Meski demikian, kesibukan sehari-hari terkadang membuat perhatian terhadap pasangan berkurang tanpa disadari.

Karena itu, penting untuk menyediakan waktu agar kedekatan emosional tetap terjaga dan setiap persoalan dapat dibicarakan dengan baik.

Berikut ramalan asmara Shio Anjing pada Senin, 9 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Bagi Shio Anjing yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan melalui komunikasi yang lebih berkualitas.

Cobalah mendengarkan cerita pasangan dengan penuh perhatian, termasuk ketika ia sedang menyampaikan keluhan atau persoalan yang dihadapi.