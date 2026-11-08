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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 01.40 WIB

Ramalan Shio Kelinci Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Kelinci (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com – Shio Kelinci dikenal lembut dan sabar, sehingga ramalan Minggu ini penting untuk kamu simak dengan saksama.

Periode 8 November 2026 membawa pesan penting seputar keuangan, kesehatan, karier, dan kisah cinta.

Secara umum, kamu diminta bergerak perlahan dan tidak tergesa saat mengambil keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Setiap aspek punya anjuran khusus yang bisa membantu kamu menjalani hari dengan lebih tenang dan terarah.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kelinci Minggu 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keputusan soal uang terasa jauh lebih aman kalau kamu melangkah pelan dengan perhitungan yang sangat matang.

Hindari penarikan dana mendadak atau investasi yang menjanjikan hasil instan karena risikonya cukup besar untuk kondisimu.

Periode ini lebih mendukung penyusunan anggaran yang cermat daripada langkah spekulatif yang penuh dengan risiko tinggi.

Koin atau simbol berwarna merah bisa menjadi pengingat agar kamu tetap fokus pada tujuan keuangan utamamu.

Editor: Hanny Suwindari
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