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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 9 November 2026 | 01.38 WIB

Ramalan Shio Kerbau Minggu, 8 November 2026 Dari Keuangan Sampai Kesehatan

Ilustrasi Shio Kerbau (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Kerbau (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com – Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, dan ramalan Minggu ini membawa banyak pesan penting bagimu.

Periode 8 November 2026 menuntut kesabaran, kejelian, serta keberanian untuk mengambil langkah yang tepat.

Empat bidang kehidupan akan disorot, yaitu keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan selama seluruh pekan yang berjalan.

Setiap bidang memiliki angka, arah, dan warna pendukung yang bisa membantumu mengatur sikap dengan lebih bijak.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Senin (2/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kerbau 8 November 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Tingkat keberuntungan finansialmu berada di angka 31 persen, jadi hindari semua usaha yang berisiko tinggi sekarang.

Angka keberuntungan 2 bisa kamu pakai sebagai pengingat untuk memeriksa ulang setiap pengeluaran dengan lebih teliti.

Pemeriksaan kedua tersebut sering kali berhasil menemukan biaya tersembunyi yang selama ini sempat luput dari perhatianmu.

Arah utara cocok untuk tabungan jangka panjang, sehingga alirkan dana ke tujuan yang aman dan pasti.

Editor: Hanny Suwindari
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