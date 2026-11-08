Ramalan Kesehatan Shio Tikus Minggu, 8 November 2026: Jaga Stamina dan Tenangkan Pikiran

Ilustrasi Shio Tikus (magnific/tartila)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Shio Tikus pada Minggu, 8 November 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari, waktu istirahat, dan kesehatan mental.
Pemilik shio ini dikenal memiliki pikiran aktif serta kebiasaan menganalisis berbagai persoalan sebelum mengambil keputusan.
Kemampuan tersebut memang bermanfaat, tetapi terlalu banyak memikirkan sesuatu secara bersamaan terkadang dapat membuat pikiran terasa lelah meskipun tubuh tidak melakukan aktivitas fisik yang berat.
Karena itu, hari Minggu sebaiknya dimanfaatkan untuk memperlambat rutinitas dan memberikan kesempatan bagi tubuh maupun pikiran untuk memulihkan energi.
Jika selama sepekan terakhir kamu menghadapi jadwal yang padat, cobalah mengurangi kegiatan yang tidak terlalu mendesak.
Jangan memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan ketika tubuh sebenarnya membutuhkan waktu untuk beristirahat.
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Jawa Pos
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