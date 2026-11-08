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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 8 November 2026 | 23.24 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 9 November 2026: Relasi Menguat, Target Karier Berkembang

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Capricorn menghadapi Senin dengan perhatian yang tertuju pada hubungan sosial, rencana masa depan, dan perkembangan tanggung jawab pribadi.

Hari esok dapat menjadi kesempatan untuk memperluas pergaulan, kembali menjalin komunikasi dengan teman lama, atau bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa.

Sebagai zodiak yang dikenal tekun dan berorientasi pada pencapaian, Capricorn sering kali lebih fokus menyelesaikan pekerjaan daripada meluangkan waktu untuk membangun hubungan di luar urusan profesional.

Padahal, dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat memberikan sudut pandang baru dan membantu membuka jalan menuju rencana yang lebih besar.

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn sebaiknya tidak merasa harus menyelesaikan semua persoalan seorang diri.

Berdiskusi dengan rekan yang berpengalaman dapat membantu menemukan solusi sekaligus membuat tanggung jawab terasa lebih teratur.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan keseimbangan antara ambisi pribadi dan perhatian terhadap pasangan.

Capricorn perlu memberikan ruang bagi hubungan untuk berkembang tanpa harus mengorbankan impian maupun prinsip yang selama ini dipegang.

Editor: Novia Tri Astuti
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