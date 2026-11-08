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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 8 November 2026 | 22.03 WIB

Ramalan Shio Anjing Besok, Senin 9 November 2026: Peluang Rezeki dan Keharmonisan

Ramalan Shio Anjing. (Magnific) - Image

Ramalan Shio Anjing. (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio Anjing besok, Senin 9 November 2026, membawa pesan tentang pentingnya menjaga kepercayaan, memperkuat hubungan, dan bersikap bijak dalam mengambil keputusan.

Pemilik shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi komitmen.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dalam urusan asmara, keuangan, maupun pekerjaan.

Meski demikian, kamu perlu mengendalikan sikap terlalu keras terhadap pendapat sendiri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitar.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan astrologi Tionghoa menggambarkan kecenderungan peruntungan berdasarkan simbol shio yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berikut ramalan shio Anjing besok, Senin 9 November 2026, yang mencakup asmara, keuangan, karier, dan kesehatan.

Asmara

Dalam urusan asmara, shio Anjing berpeluang menjalani hari yang cukup baik apabila mampu menjaga komunikasi dan memberikan perhatian kepada pasangan.

Kesetiaan merupakan salah satu karakter kuat yang melekat pada pemilik shio ini, sehingga hubungan biasanya dibangun berdasarkan rasa percaya dan komitmen jangka panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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