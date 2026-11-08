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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 09.54 WIB

Ramalan Shio Naga Minggu 8 November 2026: Keberuntungan 71 Persen, Saatnya Menyusun Strategi

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Ilustrasi Shio Naga (magnific/redgreystock)

JawaPos.com - Ramalan Shio Naga pada 8 November 2026 mengisyaratkan pentingnya menjaga ketenangan dan meluangkan waktu untuk introspeksi.

Karisma serta jiwa kepemimpinan yang kuat tetap menjadi keunggulan, tetapi suasana hari ini lebih mendukung perencanaan pribadi daripada aktivitas yang melibatkan banyak orang.

Sebaiknya, tunda peluncuran besar dan manfaatkan waktu untuk mengevaluasi berbagai rencana.

Warna emas dipercaya dapat membantu menjaga fokus, sedangkan angka 5 menjadi simbol untuk membagi pekerjaan ke dalam lima tahapan yang terarah.

Arah timur dikaitkan dengan kejernihan pikiran dan munculnya gagasan baru. Dengan tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, kesabaran dan perencanaan matang diyakini dapat membuka jalan menuju hasil yang lebih baik.

Untuk ramalan selengkapnya dari Shio Naga di hari Minggu 8 November 2026, berikut ulasannya dilansir dari The Astro Scope.

Cinta & Hubungan

Dalam urusan asmara, pasangan mungkin merasakan perubahan sikap Shio Naga yang cenderung lebih tenang dari biasanya.

Hari ini, perhatian tidak harus diwujudkan melalui tindakan besar atau kejutan istimewa. Dukungan sederhana dan kesediaan untuk hadir justru dapat memperkuat hubungan.

Warna emas dipercaya membawa suasana hangat, sementara angka 5 dapat menjadi inspirasi untuk menunjukkan kasih sayang melalui lima perhatian kecil kepada pasangan.

Misalnya, mendengarkan keluh kesah, memberikan pujian, membantu pekerjaan rumah, meluangkan waktu bersama, atau menyampaikan rasa terima kasih. Arah timur menjadi simbol komunikasi yang jujur dan terbuka.

Tingkat harmoni berada di angka 54 persen, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan emosi. Hindari sikap tidak sabar atau terlalu menuntut agar hubungan tetap terasa nyaman.

Karier & Pekerjaan

Shio Naga disarankan untuk lebih mengutamakan pekerjaan di balik layar dalam menjalani aktivitas profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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