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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 8 November 2026 | 02.53 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 7 November 2026: Saatnya Menenangkan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Sabtu, 7 November 2026, perlu diperhatikan dengan lebih serius, terutama berkaitan dengan kemampuan mengelola tekanan pikiran.

Berbagai persoalan pekerjaan maupun urusan pribadi mungkin membuatmu terus memikirkan banyak hal, bahkan ketika sebenarnya tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Kebiasaan memendam kekhawatiran dan mengingat kejadian yang sudah berlalu dapat membuat pikiran terasa semakin berat jika tidak dikelola dengan baik.

Karena itu, Scorpio sebaiknya mulai memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menenangkan pikiran sekaligus menjaga kebugaran tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Sabtu, 7 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio mungkin merasa sulit melepaskan pikiran dari berbagai kejadian yang belum sepenuhnya bisa diterima.

Kamu bisa saja terus memikirkan percakapan, keputusan, atau persoalan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak dapat diubah.

Jika kebiasaan tersebut berlangsung terlalu lama, pikiran berisiko menjadi semakin lelah dan membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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