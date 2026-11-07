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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 8 November 2026 | 02.47 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 7 November 2026: Perhatikan Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Sabtu, 7 November 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam hal menjaga pola makan dan waktu istirahat.

Kesibukan pekerjaan maupun tanggung jawab pribadi mungkin membuatmu kurang memperhatikan kebutuhan tubuh.

Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, rasa lelah bisa lebih mudah muncul dan mengganggu kenyamanan ketika menjalani berbagai aktivitas.

Karena itu, Virgo sebaiknya mulai memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan fisik sekaligus menjaga ketenangan pikiran.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Sabtu, 7 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pola makan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan Virgo.

Jadwal yang padat terkadang membuatmu memilih makanan seadanya, melewatkan waktu makan, atau menunda mengisi perut karena ingin segera menyelesaikan pekerjaan.

Padahal, tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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