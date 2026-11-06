Hadiah Tak Terduga Tiba Sebelum Akhir Tahun: 6 Zodiak Diramalkan Menerima Kejutan Besar

Ilustrasi Zodiak (magnific)
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Ramalan kali ini menyebutkan 6 zodiak yang berpeluang menerima kejutan positif pada November 2026.
Kejutan tersebut dapat berwujud rezeki, pekerjaan baru, hadiah dari orang tersayang, hingga kabar bahagia dalam keluarga.
Setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda, dan karakter itulah yang menurut ramalan membuka jalan bagi kejutan tersebut.
Mari simak satu per satu, lalu cermati apakah Anda termasuk salah satunya yang dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen pada Jumat (06/11).
1. Scorpio: Pekerja Keras yang Pantang Menyerah
Scorpio dikenal gigih, pemberani, dan tidak takut mencoba hal baru, bahkan setelah mengalami kegagalan.
Emosinya memang cenderung naik turun, tetapi di balik itu ia berhati lembut, mudah bergaul, dan nyaman diajak berbincang.
Sifatnya yang sungkan menolak permintaan orang lain sering menunjukkan betapa tulus kepeduliannya.
Pada November, Scorpio diramalkan menerima hadiah yang bervariasi. Bentuknya bisa berupa kabar kehadiran buah hati, rumah atau usaha baru, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, hingga kendaraan atau gawai impian.
Menurut ramalan, tidak ada yang mustahil bagi Anda yang terus berusaha.
2. Aries: Energik, Humoris, dan Mudah Beradaptasi
Aries digambarkan energik, agresif dalam arti penuh semangat, dan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Wawasannya luas, gemar belajar, dan pandai mencairkan suasana, terutama ketika pasangan sedang jenuh.
Kelemahannya terletak pada sikap keras kepala yang membuat nasihat sering harus diulang.
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Jawa Pos
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