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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 6 November 2026 | 20.22 WIB

Panduan Shio Besok Sabtu 7 November 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

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ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Besok mungkin hari yang melelahkan bagi shio Anjing.

Sedangkan kerja keras shio Ayam mungkin belum membuahkan hasil saat ini.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 7 November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Apakah Anda merasa seperti diserang dari segala arah?

Hambatan mungkin membuat segalanya lebih sulit dari yang Anda perkirakan.

Namun kemampuan komunikasi yang baik dapat menyelamatkan Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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