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Penulis: Leni Setya Wati
Jumat, 6 November 2026 | 20.08 WIB

Ramalan Shio Anjing untuk Besok Sabtu 7 November 2026: Peluang Baru Terbuka, Keberuntungan Datang

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Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Shio Anjing dikenal memiliki karakter setia, jujur, dan menjunjung tinggi kepercayaan. Sifat tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai peluang yang hadir hari ini.

Keterbukaan dalam menjalin komunikasi dan keberanian mencoba pengalaman baru dapat membawa perubahan positif.

Dalam urusan pekerjaan, kesempatan memperluas jaringan dan memperkenalkan ide berpotensi terbuka melalui pertemuan maupun kegiatan di luar rutinitas.

Sementara itu, kehidupan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih jujur agar hubungan tetap harmonis.

Dari sisi keuangan, Shio Anjing memiliki prospek cukup menjanjikan. Tingkat keberuntungan mencapai 71 persen, sehingga hari ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi rencana finansial, mencari peluang tambahan, maupun mempertimbangkan kerja sama yang menguntungkan.

Inilah ramalan lengkap untuk Anda yang memiliki Shio Anjing seperti dilansir dari laman The Astro Scope

Ramalan Shio Anjing

Loyalitas dan sikap terbuka menjadi kekuatan Shio Anjing dalam menyambut berbagai kesempatan.

Jangan langsung menolak undangan atau ajakan yang datang, terutama jika berkaitan dengan perjalanan, pertemuan, maupun pertukaran gagasan.

Aktivitas tersebut berpotensi mempertemukan Anda dengan orang-orang yang membawa wawasan baru.

Warna merah dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat. Sementara itu, angka dua melambangkan kemitraan serta keseimbangan.

Menggabungkan ide atau menyelesaikan pekerjaan bersama orang lain bisa membantu menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Arah timur juga dikaitkan dengan permulaan baru. Tingkat kebijaksanaan berada di angka 20 persen, sedangkan keberanian mencapai 37 persen.

Kondisi ini menjadi pengingat agar tetap berani melangkah tanpa mengabaikan pertimbangan yang matang.

Cinta & Hubungan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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