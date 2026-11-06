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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 16.09 WIB

Ramalan Asmara Shio Anjing Jumat, 6 November 2026: Kesetiaan Membawa Hubungan Harmonis

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi Shio Anjing (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Shio Anjing pada Jumat, 6 November 2026, berpotensi menjadi lebih baik apabila kamu mampu menjaga kesetiaan sekaligus membangun komunikasi yang terbuka dengan orang terkasih.

Pemilik shio ini dikenal memiliki karakter tulus, setia, dan cenderung serius ketika menjalin hubungan romantis.

Kepercayaan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi mereka, sehingga komitmen dan sikap saling menghargai dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan jangka panjang.

Berikut ramalan asmara Shio Anjing pada Jumat, 6 November 2026 yang dilansir dari Astrology.com.

Meski memiliki kesetiaan yang kuat, Shio Anjing perlu menghindari sikap terlalu protektif terhadap pasangan.

Keinginan untuk selalu mengetahui keadaan orang yang dicintai terkadang dapat berubah menjadi kekhawatiran berlebihan apabila tidak disertai rasa percaya.

Ingatlah bahwa hubungan yang sehat bukan berarti kedua pihak harus selalu bersama atau mengetahui setiap kegiatan masing-masing.

Pasangan tetap membutuhkan ruang pribadi untuk menjalankan pekerjaan, menjaga pertemanan, dan mengembangkan kehidupannya sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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