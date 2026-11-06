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Penulis: Muhammad Rais Raya
Jumat, 6 November 2026 | 10.40 WIB

3 Shio yang Bisa Tajir Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Penuh Ambisi Jadi Kunci Banyak Rezeki

Ilustrasi 12 shio. (Freepik) - Image

Ilustrasi 12 shio. (Freepik)

JawaPos.com - Hidup yang dijalani sejatinya berkaitan erat dengan bagaimana sikap dan usaha yang ditunjukkan sehari-hari.

Perkataan dan perbuatan seseorang adalah cerminan dari diri sendiri sehingga keberhasilan dan kesuksesan hidup tidak terlepas dari kedua hal tersebut.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang diprediksi akan merasakan banyak kenikmatan.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa tajur banyak duit di akhir tahun 2026 saat penuh ambisi jadi kunci dari banyak rezeki

1. Shio Ular 

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular umumnya merupakan orang yang cerdik.

Maka tidak heran bila di paruh kedua tahun kuda api ini mereka jadi salah satu yang diramalkan akan merasakan banyak kesuksesan.

Keinginan yang dipadukan dengan kecerdikan membuat mereka bisa melihat peluang dalam keadaan apa pun.

Mereka pun bisa mendapatkan banyak rezeki lantaran pandai memanfaatkan peluang sampai akhirnya hidupnya ikut beranjak jadi kian lebih baik.

2. Shio Kerbau 

Editor: Hanny Suwindari
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