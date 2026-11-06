3 Shio yang Bisa Tajir Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Penuh Ambisi Jadi Kunci Banyak Rezeki

Ilustrasi 12 shio. (Freepik)
JawaPos.com - Hidup yang dijalani sejatinya berkaitan erat dengan bagaimana sikap dan usaha yang ditunjukkan sehari-hari.
Perkataan dan perbuatan seseorang adalah cerminan dari diri sendiri sehingga keberhasilan dan kesuksesan hidup tidak terlepas dari kedua hal tersebut.
Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir orang yang diprediksi akan merasakan banyak kenikmatan.
Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisa tajur banyak duit di akhir tahun 2026 saat penuh ambisi jadi kunci dari banyak rezeki.
1. Shio Ular
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular umumnya merupakan orang yang cerdik.
Maka tidak heran bila di paruh kedua tahun kuda api ini mereka jadi salah satu yang diramalkan akan merasakan banyak kesuksesan.
Keinginan yang dipadukan dengan kecerdikan membuat mereka bisa melihat peluang dalam keadaan apa pun.
Mereka pun bisa mendapatkan banyak rezeki lantaran pandai memanfaatkan peluang sampai akhirnya hidupnya ikut beranjak jadi kian lebih baik.
2. Shio Kerbau
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022